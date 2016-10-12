Торговые павильоны загорелись на востоке Москвы

В московском районе Восточное Измайлово утром в среду, 12 сентября, загорелись торговые павильоны.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС отметили, что пожар вспыхнул у дома номер 106 на Первомайской улице. Согласно данным ТАСС, на место происшествия уже прибыли сотрудники МЧС, которые пытаются ликвидировать пламя. Уточняется, что людей в павильонах в настоящий момент нет.

В связи с задымлением из-за пожара было решено эвакуировать близлежащий детский сад - малышей перевели в расположенную неподалеку школу.

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