Школьница из Красноярска ранила ножом двух ровесниц

Двенадцатилетняя школьница напала с ножом на двух своих ровесниц в городе Дивногорске Красноярского края.

Об этом в среду, 12 октября, сообщил представитель краевого главка МВД Владимир Юрченко, отметив, что девочки поссорились на бытовой почве. Выяснить отношения они решили в лесу - именно там одна из них ударила сверстниц ножом. Свидетелем конфликта стал проезжающий мимо автомобилист, который вызвал полицию и незамедлительно отвез пострадавших в больницу. В настоящий момент, согласно информации ТАСС, состояние девочек оценивается как удовлетворительное, их ранения не являются серьезными.

С нападавшей сейчас работают сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних. Точная причина ссоры пока не называется.

Читайте также:

Москвичка заявила, что на нее напали с ножом, медики думают иначе

На юго-востоке Москвы ранним утром напали на девушку



