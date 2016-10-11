В Самаре столкнулись одиннадцать автомобилей

На дорогах Самары произошло дорожно-транспортное происшествие с участием одиннадцати автомобилей. Поврежденные машины заблокировали большую часть проезжей части, что привело к образованию пробки.

По предварительной версии, первоначально столкнулись автомобили Range Rover и Audi, двигавшиеся в одном направлении. Внедорожник врезался в легковой автомобиль, и от удара обе иномарки выбросило на встречную полосу, от чего еще девять автомобилей получили повреждения.

Тем не менее, несмотря на масштабность аварии, в результате столкновения никто не пострадал. В данный момент сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.

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