Полиция не подтвердила информацию о краже багажника с телом старушки

Сотрудники липецкой и ростовской полиции опровергли сообщение о пропаже специального багажника с трупом пожилой женщины, который ее семья везла с одного из курортов Сочи, чтобы похоронить на родине.

Официальный представитель ГУ МВД по Ростовской области сообщил, что такого происшествия не было зарегистрировано. В органах внутренних дел по Липецкой области также не подтвердили, что получали заявление о пропаже тела.

Ранее ряд СМИ опубликовал информацию о том, что неизвестные злоумышленники украли специальный багажник, укрепленный на крыше автомобиля. В багажнике находилось тело 77-летней женщины, умершей во время поездки из Липецка в Сочи. Возвращавшиеся из отпуска родственники везли тело, чтобы похоронить на родине, однако после ночевки в ростовском кемпинге обнаружили пропажу.

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