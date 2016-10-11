Пациент застрелил дерматовенеролога прямо на приеме

Трагедией закончился прием пациента в кабинете дерматовенеролога в одной из больниц города Норильска Красноярского края.

На первый взгляд ничего не предвещало беды. Сегодня, 11 октября, медик спокойно вел прием больных. Около полудня к нему зашел очередной пациент, сообщает life.ru. Прошло какое-то время, и ожидающие в коридоре услышали выстрел.

Что стало причиной рокового поступка, предстоит выяснить следствию. Возможно, неожиданный диагноз, а, может, и личные счеты. Однако, уже известно, что доктора сразила пуля, выпущенная из огнестрельного оружия.

Коллеги приложили все силы, чтобы спасти жизнь врача. К сожалению, им это не удалось. Медик умер, спустя два часа после ранения, так и не приходя в сознание.