Мурманский фокусник разоблачил преступника

В Мурманске цирковой иллюзионист помог полиции разоблачить мошенника, использующего в своей противозаконной деятельности трюк с заломом купюр. Жертвами преступника обычно становились сотрудники местных кафе.

По предварительной версии следствия, мошенник обращался к кассирам с просьбой разменять крупные купюры. Пересчитывая купюры, сотрудники кафе замечали, что мужчина дал на 500 рублей меньше, чем следовало. Тогда мошенник заново пересчитывал деньги и в этот момент незаметно вытаскивал часть купюр. После этого он соглашался, что действительно ошибся, возвращал пересчитанные купюры, добавлял 500 рублей и уходил. Поскольку все происходило на глазах у кассиров, они не предполагали, что при пересчете часть денег исчезла, и не проверяли возвращенную сумму. Недостача обнаруживалась только в конце рабочего дня.

Сотрудники полиции привлекли к расследованию циркового артиста, который, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, смог точно сказать, в какой момент и каким образом происходило хищение. В данный момент мошенник задержан.

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