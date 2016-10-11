Рейдеры захватили одно из зданий в центре Москвы

Такого столица не видела уже давно. А современное поколение и вовсе знает лишь по блокбастерам типа «Бригада».

Рано утром, 11 октября, на одно из зданий в центре Москвы на улице Садовая-Триумфальная совершили нападение, очень напоминающее рейдерский захват, сообщает life.ru.

По словам очевидцев, несколько мужчин ворвались внутрь, стали сдирать вывески, захватили кассы. А потом закрылись в здании, выведя сотрудников наружу с заломленными руками.

Свидетели ЧП в шоке. На руках нападавших были перчатки, а также кастеты. Никто не знает, что им нужно. Известно лишь, что в здании размещается ряд крупных фирм, например, «Азбука вкуса».

В случившемся беспределе теперь предстоит разобраться полиции.