Житель Онежского района Архангельской области сядет в тюрьму на 13 лет за "игры в доктора" с пятилетней внучкой своей сожительницы.

Суд признал мужчину виновным в действиях сексуального характера по отношению к ребенку, передает РИА "Новости" данные СУСК РФ по региону. Выяснилось, что с января по март текущего года 49-летний обвиняемый дважды надругался над девочкой, оставаясь с ней наедине. Ребенок рассказал подружке о том, что играет с дедушкой "в доктора", та сообщила своим родителям, а они в свою очередь передали информацию матери малышки. Интересно, что в ходе допроса житель Поморья свою вину признать отказался.

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