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Ростовские воры стащили мертвую бабушку у ее родственников

11 октября 2016, 15:26 [ «АН-онлайн» ]

Ростовские воры стащили мертвую бабушку у ее родственников
Фото: globallookpress.com

Странный случай произошел с семьей из Липецка. 77-летняя бабушка скончалась по пути на юг, куда отправилась с родственниками на машине. Семья решила похоронить умершую на родине после отпуска. А потому засвидетельствовала ее кончину в Сочи и сдала в морг. 

После отдыха, отправившись домой, родственники поместили свою бабушку в специальный багажник для перевозки тела, который купили в Сочи, установили его на крыше машины и спокойно отправились в путь, сообщает gorod48.ru.

В Ростовской области семья переночевала в одном из кемпингов. А утром, выйдя к машине, вдруг обнаружила, что багажник вместе с бабушкой исчез.

По всей видимости, воры даже не подозревали, что похитят не что-то ценное, а труп. Вот только свою находку они не поспешили возвращать. Видимо, не стали рисковать.

Сейчас украденную бабушку пытается найти полиция.

 

 

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