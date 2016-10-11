Ростовские воры стащили мертвую бабушку у ее родственников

Странный случай произошел с семьей из Липецка. 77-летняя бабушка скончалась по пути на юг, куда отправилась с родственниками на машине. Семья решила похоронить умершую на родине после отпуска. А потому засвидетельствовала ее кончину в Сочи и сдала в морг.

После отдыха, отправившись домой, родственники поместили свою бабушку в специальный багажник для перевозки тела, который купили в Сочи, установили его на крыше машины и спокойно отправились в путь, сообщает gorod48.ru.

В Ростовской области семья переночевала в одном из кемпингов. А утром, выйдя к машине, вдруг обнаружила, что багажник вместе с бабушкой исчез.

По всей видимости, воры даже не подозревали, что похитят не что-то ценное, а труп. Вот только свою находку они не поспешили возвращать. Видимо, не стали рисковать.

Сейчас украденную бабушку пытается найти полиция.