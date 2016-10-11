В Москве похитили и изнасиловали пассажирку электрички

Возле станции Царицыно в Москве двое мужчин похитили и изнасиловали 24-летнюю пассажирку электрички, жительницу Подольска.

Преступники уволокли свою жертву за мусорные контейнеры и по очереди надругались над ней. Оправившись от пережитого, девушка добралась до турникетов станции и попросила о помощи, после чего ее сопроводили в полицию. Как сообщает Life, через несколько часов полицейские задержали двоих мужчин.

В ходе очной ставки пострадавшая опознала злоумышленников, которыми оказались 20-летние выходцы из Таджикистана. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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