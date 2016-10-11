В крымской больнице врачи за полгода заработали 17 млн рублей

За неполные полгода врачи республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко в Крыму незаконно выплатили сами себе около 17,7 млн рублей.

По факту получения завышенных зарплат в медицинском учреждении возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями", передает Life, ссылаясь на данные пресс-службы прокуратуры Крыма. Ранее появилась информация о том, что главный бухгалтер данной больницы назначил себе заработную плату в полмиллиона рублей, а представителям администрации 300-800 тыс. рублей. После вскрывшегося инцидента члены администрации были уволены по распоряжению глава Крыма Сергея Аксенова.

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