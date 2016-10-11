Грабители похитили у мужчины в центре Москвы 200 тысяч долларов

В центре Москвы злоумышленники, которые представились сотрудниками правоохранительных органов, отобрали у мужчины $200 тысяч.

Об этом во вторник сообщили в правоохранительных органах столицы. Уточняется, что в 23:00 накануне на улице Якиманка двое неизвестных подошли к автомобилю Toyota Land Cruiser и показали пассажиру удостоверение сотрудников полиции. После этого преступники похитили у него сумку с деньгами, сели в автомобиль BMW и уехали, сообщает ТАСС.

Жертва отметила, что в украденной сумке находилась крупная сумма. По факту случившегося в настоящий момент проводится проверка.

Читайте также: