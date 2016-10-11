Пожар охватил 90 га территории Байкало-Ленского заповедника

Во вторник, 11 октября, в пресс-службе правительства Иркутской области сообщили, что пожар на территории Байкало-Ленского заповедника продолжает расти из-за сильнейших ветров и невозможности привлечения авиации.

Сегодня утром площадь пожара в заповеднике составила 90 га. Как сообщает ТАСС, усиление группировки по борьбе с огнем при помощи вертолета произвести не удалось.

Напомним, накануне стало известно, что на заповедной территории находится очаг возгорания площадью 70 га. На аэродроме в местном поселке Качуг приготовили к вылету вертолет с двумя десятками парашютистов-десантников, однако его вылет задерживается из-за задымления.

В настоящий момент в борьбе с огнем участвуют 11 человек и две единицы техники.

Читайте также:

В РФ продолжают гореть пять заповедников и нацпарков

В Крыму пожар бушует в Ялтинском горно-лесном заповеднике



