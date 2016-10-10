У входа в Музей истории ГУЛАГа в Москве висит чучело с портретом писателя Александра Солженицына и оскорбительной надписью. Об этом сообщила журналистам «Дождя» пресс-секретарь музея Анна Ропейко.

Авторы «повешения» - активисты Революционного коммунистического союза молодежи. Анна Ропейко сообщила, что акция прошла накануне, 8 октября: двое молодых людей подбежали ко входу в музей, повесили на заборе чучело и скрылись. Охрана музея чучело убрала через несколько минут. Руководство музея обращаться в полицию не стало.

На табличке, что прикреплена к чучелу, Солженицын назван «первейшим врагом» России, так как «глумился над правдой» и врал про ГУЛАГ». Новые комсомольцы назвали Музей ГУЛАГ «предательским».

9 октября комсомольцы официально взяли на себя ответственность за содеянное: соответствующая публикация появилась на сайте Революционного коммунистического союза молодежи (РКСМ).