Отец устроил самосуд над убийцей беременной дочери

В Новосибирске 57-летний мужчина устроил самосуд над сватом, подозревая того в причастности к убийству своей дочери. Беременная женщина была жестоко убита на прошлой неделе возле своей машины во дворе дома.

Безутешный отец решил поквитаться с убийцей самостоятельно. 6 октября в офисном помещении на улице Тайгинская мужчина серьезно избил хозяина конторы, нанося ему удары руками и ногами, а также каким-то металлическим предметом. С открытой черепно-мозговой травмой, переломом кисти, ушибами и ссадинами потерпевшего госпитализировали в больницу. Его обидчика задержали.

Отец убитой женщины заявил следователям, что считает потерпевшего причастным к убийству дочери. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство", сообщает РИА Новости.

По некоторым данным, покалеченный мужчина – бывший свекор убитой, с которым у нее был длительный конфликт из-за совместной с бывшим супругом квартиры. Якобы отец мужа требовал от невестки отказаться от жилплощади.





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