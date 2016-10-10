В Екатеринбурге должник напал на приставов
10 октября 2016, 14:55 [ «АН-Екатеринбург» ]
6 октября екатеринбуржец попытался задавить судебных приставов. Сотрудники УФССП пришли к нему, чтобы забрать автомобиль в счет погашения долга.
Приставы явились к очередному должнику к дому на улице Генеральской, собираясь забрать у него автомобиль Nissan Almera в счет погашения долга. Хозяин, казалось бы, нисколько не противился такому решению, однако в последний момент сел в машину и закрыл все двери и окна. Приставы подошли ближе, пытаясь убедить владельца выйти из автомобиля. Тогда он вдруг резко надавил на газ и наехал на правоохранителей. От внезапного наезда пострадала и супруга должника. К счастью, серьезных повреждений никто не получил. Ни прохожим, ни судебным приставам госпитализация не понадобилась. Факт ЧП в пресс-службе УФССП по Свердловской области подтвердили. В настоящее время полицейский устанавливают все обстоятельства инцидента и проводят проверки по итогам которой будет принято процессуальное решение. За нападение на представителя власти должнику грозит до пяти лет лишения свободы.