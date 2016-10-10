Лечение насморка в одной из больниц Татарстана привело к смерти пациента

Трагически закончилось для 39-летнего жителя Заинска (Татарстан) обращение в больницу. Мужчина жаловался на головные боли, насморк и заложенность носа. После осмотра врач вынес вердикт: дышать тяжело из-за искривления носовой перегородки. И посоветовал решить проблему с помощью операции.

Пациент дал согласие, даже не подозревая, что оно станет роковым. Он скончался еще на этапе подготовки к операции, сообщает life.ru. Пока неизвестно точно, что привело к смерти. По предварительным данным, у пациента случился анафилактический шок.

Следствие возбудило уголовное дело. Пришлось прибегнуть к эксгумации тела, чтобы выяснить причину смерти.