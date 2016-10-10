Стала известна точная причина убийства красноярского школьника его сверстником

Сегодня днем появилась информация о том, из-за чего возник конфликт между красноярскими школьниками, который впоследствии перерос в жестокое убийство.

Выяснилось, что ссора произошла из-за компьютерной игры Counter-Strike: Global Offensive и аниме. Спор в соцсетях привел к тому, что подозреваемый в нападении с ножом на мальчика оскорбил мать близнецов, которые ранее довольно резко высказались об аниме.

Данной информацией располагает портал Life, который получил в свое распоряжение скриншоты с перепиской семиклассников.

Читайте также:

Красноярский школьник, зарезавший сверстника, не будет наказан



