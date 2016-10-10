Московскую учительницу связали скотчем и похитили у нее шубы и iPhone 6

В Москве на улице Трифоновской произошло ограбление 36-летней учительницы.

Злоумышленники проникли в квартиру женщины, связали ей руки и ноги скотчем, а затем похитили ее шубы из меха соболя и iPhone 6 и скрылись с места преступления. Как сообщает в понедельник портал Life, сумма ущерба достигла около двух миллионов рублей.

По факту случившегося полиция завела уголовное дело. Отметим, что ограбленная учительница раньше преподавала в столичном образовательном центре "Фортуна".

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