Окровавленный труп женщины обнаружили в Подмосковье

Рано утром в понедельник, 10 октября, в СМИ появилась информация о том, что в Московской области был обнаружен окровавленный труп женщины.

Трагедия произошла в Подольском районе Подмосковья. Окровавленное тело женщины было найдено в поселке Львовском на улице Железнодорожной. Согласно данным портала Life, некий мужчина нанес ей ножевое ранение, в результате которого она скончалась.

В настоящий момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося, а также устанавливают личности преступника и его жертвы.

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