В Швеции взорвали ночной клуб

Этой ночью, с 9 на 10 октября, шведский город Мальме потрясла трагедия. В половине третьего у местного ночного клуба Babel грянул взрыв.

На данный момент идет расследование происшествия. Однако полиция уже сообщила, что человеческих жертв, к счастью, нет, рассказывает РБК со ссылками на шведские СМИ. Правда, само здание получило существенные повреждения.

Также известно, что взрывчатку заложили около двери ночного клуба. Полиция предпринимает все усилия для розыска лиц, причастных к ЧП. Идет опрос свидетелей происшествия.

Напомним, что это не первый инцидент, потрясший Мальме за последние полгода. Этим летом произошла перестрелка в одном из торговых центров города. Один мужчина был ранен.