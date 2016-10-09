Ранее "АН-онлайн" сообщал об аварии на юге Москвы, где в результате ДТП одна из легковушек вылетела на остановку общественного транспорта прямо на стоящих там людей. Трагедия произошла на Медынской улице.

По словам совершившего наезд на остановку, он выпил три бутылки пива и во время движения заснул за рулем, передает "Лайф".

Напомним, авария произошла возле дома 12 по Медынской улице. На дороге у остановки общественного транспорта столкнулись два автомобиля «Жигули» и одна из машин от удара вылетела на остановку, где в это время стояли люди. В настоящее время известно, что пострадали три человека, что находились в «Жигулях», которые снесли остановку.