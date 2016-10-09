Полиция Франции обнаружила украденное у Ким Кардашьян украшение

Следователи Франции отыскали одно из украшений, похищенных у американской кинодивы Ким Кардашьян. Об этом сообщили журналистам осведомленные источники в полиции. Похоже, что ювелирное украшение обронили.

Поскольку украшение Кардашьян было обнаружено неподалеку от отеля No Adress, в котором и произошел инцидент с нападением на актрису, полиция предполагает, что преступники его просто обронили, уходя от погони.

Местные газеты пишут, что следствие надеется найти на украшении следы ДНК преступников и делает соответствующие анализы.

На минувшей неделе звезда актриса Ким Кардашьян находилась на неделе моды в Париже и остановилась, как всегда, в шикарном особняке Пурталес.

В ночь на 3 октября несколько мужчин в полицейской форме и масках вторглись в номер Кардашьян, и, угрожая пистолетами, забрали все личные украшения звезды и скрылись с награбленным.

Стоимость украденного может приближаться к $10 млн.