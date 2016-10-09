В Гаити объявлен трехдневный национальный траур по сотням жертв урагана "Мэттью". Соответствующий указ издал 9 октября президент страны Жоселерм Привер. По предварительным данным, ураган унес жизни 900 человек.

В тексте указа значится, что в течение трех дней траура национальный флаг страны будет приспущен, ночные клубы и им подобные заведения - закрыты, а по радио и телевидению рекомендовано внести изменения в сетку программ и передавать соответствующую трауру музыку.

Окончательное число жертв стихии с названием «Мэттью» пока не установлено, но по предварительным оценкам, их не менее 900. Только в одном департаменте Гранд-Анс сообщается о 522 погибших, и это без учета тех, кто пострадал в отдаленных районах, куда спасатели добраться не могут.

По причине траурных мероприятий решено было перенести намеченные на сегодня президентские и парламентские выборы в Гаити. Точную дату голосования Временный избирательный совет Гаити назовет до среды 12 октября.