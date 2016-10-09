Неисправному лайнеру готовят в Домодедово пенную подушку

В московском аэропорту Домодедово готовится к аварийной посадке самолет «Таймырских авиалинй» с неисправными шасси. Воздушное судно выполняло рейс из Ираклиона (Греция) в Москву.

Наземные службы аэропорта готовы посадить аварийный самолет в так называемую пенную подушку. По данным "Интерфакса", на борту неисправного лайнера находятся около 220 пассажиров. Сейчас самолет вырабатывает топливо.

Сегодня российская туристка, летевшая чартерным рейсом из турецкой Антальи, скончалась до приземления в аэропорту Домодедово.

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