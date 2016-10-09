Россиянка умерла во время чартерного рейса из турецкой Антальи

50-летняя российская туристка скончалась на борту самолета, принадлежащего авиакомпании «Азур эйр», выполнявшего чартерный рейс из Антальи. Россиянка возвращалась в Москву с турецкого курорта.

Женщине стало плохо во время полета, когда до приземления в Москве оставалось немного времени. Экипаж сообщил о ЧП на борту диспетчерам аэропорта Домодедово, куда незамедлительно прибыла бригада "скорой помощи". Бортпроводники пытались оказать первую помощь в воздухе, но еще до приземления женщина скончалась.

По предварительным данным, погибшая страдала хроническим заболеванием, а внезапное его обострение могло спровоцировать сердечный приступ. Окончательную причину смерти должна установить экспертиза.

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