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Уходя от погони, угонщики Land Rover врезались в столб (ВИДЕО)

8 октября 2016, 17:11 [ «АН-онлайн» ]

Уходя от погони, угонщики Land Rover врезались в столб (ВИДЕО)
Фото:pixabay.com

Минувшей ночью в столице злоумышленники на угнанном автомобиле Land Rover врезались в столб, пытаясь уйти от полицейского преследования. В результате происшествия один человек погиб.

На протяжении двадцати минут водитель автомобиля пытался скрыться от преследовавших его полицейских, однако в конце концов не справился с управлением и врезался в столб. В результате аварии погибла восемнадцатилетняялетняя пассажирка автомобиля. Всего в салоне находилось пять человек, в том числе восемнадцатилетнийлетний парень без водительских прав.

В данный момент владелец угнанного автомобиля уже установлен. О состоянии водителя и других пассажиров внедорожника не сообщается.

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