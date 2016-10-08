В интернете опубликовано видео с загоревшимся автобусом, который перевозил 45 детей.

Инцидент произошел сегодня утром в Чеховском районе Московской области. По предварительным данным, никто не пострадал. В этом заслуга водителя, который оперативно вывел из салона всех пассажиров.

А вот сам автобус спасти не удалось. К моменту приезда пожарных огонь уничтожил его полностью. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего возгорания.

Согласно информации телеканала «360», опубликовавшего видеозапись с пожаром транспортного средства, автобус был экскурсионным. Он вез в российскую столицу жителей города Кременки (Калужская область).

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