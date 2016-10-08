ДТП с участием «скорой» на Урале унесло жизни двух человек

Трагическое ДТП с участием машины скорой помощи произошло сегодня утром в Челябинске.

По информации МЧС, в 6.45 на улице Свердловский тракт медицинский автомобиль столкнулся с легковой «Хондой». В результате аварии погибли двое человек, еще четверо госпитализированы с различными травмами. Среди пострадавших – десятимесячный ребенок, информации об его состоянии нет.

Дорожно-транспортные происшествия, в которые попадают автомобили «скорой», происходят на российских дорогах регулярно. 16 августа «АН-онлайн» писали об аналогичном инциденте, произошедшем в Красноярском крае. Тогда пострадали шесть человек.

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