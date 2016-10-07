На территории выставочного центра "Крокус Экспо" в Москве сотрудники полиции обнаружили пакет с подозрительным веществом и проводами, сообщил журналистам источник в правоохранительных органах Москвы.

В полиции уточнили, что речь не идет о взрывном устройстве, найден был пакет с неизвестным веществом, в пакете находились провода. Ранее стало известно, что в полицию позвонил неизвестный и сообщил, что на территории выставочного центра "Крокус Экспо" на 66-м км МКАД заложено взрывное устройство. Сотрудники МЧС и полиции срочно эвакуировали посетителей из "Крокус Экспо" и торгового центра Vegas City Hall, что расположен рядом. После эвакуации здание выставочного центра проверили кинологи. На месте дежурят спасатели и бригады скорой помощи.

Сообщается, что вещество, что находилось в пакете, возгораемое и могло нанести большой вред, передает ТАСС.