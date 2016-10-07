Ульяновских гинекологов, обвиняемых в смерти роженицы, отдали под суд

ЧП произошло в областной больнице Ульяновска ночью 27 августа прошлого года. У 36-летней пациентки начались осложнения после того, как она родила ребенка. Гинекологи стали оперировать женщину. Однако, как считает следствие, они при этом не полностью осмотрели пациентку. В итоге она скончалась от кровотечения.

В отношении двух врачей было возбуждено уголовное дело, сообщает ulpravda.ru. Их обвинили в том, что они исполнили свои профессиональные обязанности ненадлежащим образом. Дальнейшую судьбу медиков теперь решит суд, который рассмотрит доказательства, собранные следствием.

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