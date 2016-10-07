СМИ: задержан телефонный хулиган, “заминировавший” американской посольство в Москве

Ряд российских СМИ сообщил о задержании хулигана, сообщившего об угрозе взрыва в посольстве США в российской столице. Им оказался безработный москвич.

Накануне вечером мужчина позвонил в экстренную службу и заявил об угрозе взрыва в американском посольстве, а также в здании, в котором располагается федеральная служба судебных приставов. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов проверили здания и прилегающую территорию, однако никаких подозрительных предметов не обнаружили.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность анонима была установлена. Безработный житель столицы, сообщивший о возможном взрыве, был задержан.

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