Сергей Лазарев получил срок за беспорядки на екатеринбургской овощебазе-4

СМИ: задержан телефонный хулиган, “заминировавший” американской посольство в Москве |Кремль отреагировал на планы Украины ввести визовый режим |В Подмосковье консьерж погиб при взрыве пакета с неизвестным содержимым |Один из убитых в Ингушетии боевиков был членом ИГ |В Манхэттене демонтировали баннер с Путиным (ВИДЕО) |В МАДИ выдавались фиктивные дипломы |«Динамо» и «Локомотив» установили рекорд КХЛ по продолжительности серии буллитов |Четыре человека погибли в огне при пожаре в Кемеровской области |Водопроводчики в Омске случайно откопали мамонта |Две москвички попали в больницу из-за антицеллюлитных обертываний |СМИ: сотрудников Следственного комитета прослушивали через самовар |Финляндия объявила о нарушении российским Су-27 ее воздушной границы |Хакеры выяснили, что 200 американским атлетам разрешили допинг |США: санкции против России не достигли результата |Обама признал, что военными методами проблемы в Сирии не решить |Американский генерал пообещал уничтожить Россию |Легенде исполнилось 70 |Мемориал Михаила Таля выиграл россиянин Ян Непомнящий |Два в одном: "Роснефть" перед продажей скупит "Башнефть" |Песков: Политику определяет Путин, а не его администрация |Кирьяков сменил Павлова на посту главного тренера тульского «Арсенала» |В новом созыве Госдумы не менее семи миллиардеров |Россельхознадзор: Поставки продуктов из Турции могут возобновиться |Глава департамента судейства РФС Иванов подал в отставку |Продюсер Сереги опроверг информацию о его задержании |Шойгу подвел итоги первого года операции РФ в Сирии |В парламенте Украины отказались поддерживать визовый режим с РФ |СМИ: пассажиром, “заминировавшим” самолет, был рэпер Серега |Пойманный на границе американец признался в том, что его влекло в Сибирь |Российские журналисты на пресс-чемпионате мира по велоспорту: две "бронзы"