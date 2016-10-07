Сергей Лазарев получил срок за беспорядки на екатеринбургской овощебазе-4
7 октября 2016, 14:25 [ «АН-Екатеринбург» ]
7 октября Свердловский областной суд признал Сергея Лазарева виновным в организации массовых беспорядков в мае 2015 года на «Овощебазе №4». Как отмечается в пресс-службе суда, установлено, что Лазарев распределил роли участников беспорядков, координировал их действия, а также выдал им документы, якобы подтверждающие законность их нахождения на базе.
«Учитывая незначительный ущерб от действий подсудимого, суд приговорил его к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Подсудимый, находившийся до приговора под домашним арестом, был взят под стражу в зале суда», – сообщают в ведомстве.
Напомним, обвинительное заключение в отношении Сергея Лазарева было утверждено зампрокурора Свердловской области Александром Чернышевым.
По версии следствия, Сергей Лазарев, Михаил Шестаков и Олег Пересыпкин организовали 30 мая 2015 года массовые беспорядки на территории базы на Завокзальной. В результате было прервано функционирование складского комплекса и повреждено имущество.
В отношении Пересыпкина и Шестакова в декабре 2015 года суд уже вынес решение – 1 год 3 месяца лишения свободы и 1 год 4 месяца лишения свободы соответственно.
Сергей Лазарев же длительное время скрывался от органов предварительного следствия, в связи с чем был объявлен в розыск. 15 января этого года он был задержан.