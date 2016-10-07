В Подмосковье консьерж погиб при взрыве пакета с неизвестным содержимым

В Подмосковье мужчина, работавший консьержем, погиб в собственной комнате из-за взорвавшегося пакета. Предполагается, что в пакете было взрывное устройство.

Life сообщает, что сотрудники правоохранительных органов, работающие на месте происшествия, высказывают несколько версий случившегося. Согласно одной из них, мужчина нашел пакет на улице и принес в свою комнату, чтобы посмотреть, что в нем. Взрывное устройство сработало при попытке развернуть пакет. Согласно второй версии, мужчина сам собирал самодельную бомбу и погиб по неосторожности. Однако расположение тела относительно пакета ставит эту версию под сомнение.

Сообщается, что взрывом у мужчины оторвало конечности и он погиб до приезда скорой помощи. В данный момент подробности происшествия устанавливаются.