Один из убитых в Ингушетии боевиков был членом ИГ

В Ингушетии была проведена операция по нейтрализации участников незаконных группировок. В ходе предпринятых сотрудниками силовых структур мероприятий было убито шестеро боевиков, один из которых состоял в запрещенной в РФ организации ИГ.

Как стало известно, боевики открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов в ответ на предложение сдаться. В ходе операции шестеро бандитов были убиты, мирные граждане не пострадали.

По предварительным данным, один из ликвидированных бандитов является членом группировки ИГ и приехал в Ингушетию для организации террористических актов. На месте столкновения были обнаружены оружие и боеприпасы.

Читайте также: