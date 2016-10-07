В МАДИ выдавались фиктивные дипломы

Не успела улечься шумиха, связанная с аферой на пять миллионов рублей, которую пытались провернуть несколько сотрудников МАДИ, как грянул новый скандал. Выяснилось, что учебным заведением выдавались “липовые” дипломы.

Около тысячи фиктивных дипломов, дававших право преподавать юриспруденцию, было выдано бывшим и.о. ректора и экс-проректором МАДИ. Внутренняя проверка была инициирована после обращения специалистов Московского областного союза юристов, усомнившихся в компетенции выпускников из МАДИ.

В результате было установлено, что в период с 2015 по 2016 год было выдано порядка тысячи фиктивных дипломов, а общий ущерб оценивается в 50 миллионов рублей. Однако сотрудники МАДИ выдвинули предположение, что незаконные действия могли совершаться не с целью получения личной выгоды, а из-за проверки вуза Рособрнадзором.

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