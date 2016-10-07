Четыре человека погибли в огне при пожаре в Кемеровской области

Пожар в частном доме стал причиной гибели четырех человек. Тела двух мужчин и двух женщин были найдены в сгоревшем минувшей ночью доме. Двое из них опознаны, в том числе и хозяин дома. Еще двое, предположительно, были его родственниками.

По предварительной версии, пожар возник из-за нарушений при установке или использовании электрических приборов. Когда к месту происшествия прибыли пожарные, огнем уже была объята крыша и стены веранды. Потребовалось 17 сотрудников пожарной службы, чтобы погасить бушевавшее пламя. В доме были обнаружены обгоревшие тела четверых человек - хозяина и, предположительно, гостивших у него родственников. По предварительным данным, погибшие злоупотребляли спиртным.

Читайте также:

Другие происшествия

См. все новости дня