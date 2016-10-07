Водопроводчики в Омске случайно откопали мамонта

В Омске при ремонте водопроводных сетей был обнаружен древний скелет крупного животного. Специалисты подтвердили, что найденные кости являются останками мамонта.

Во время рытья траншеи ковш экскаватора вытащил на поверхность череп животного. Сотрудники водоканала обнаружили на месте проведения работ другие кости. Все работы были немедленно прекращены, кости сфотографированы, а Министерство культуры, полиция, краеведческий музей поставлены в известность.

В данный момент решается, будут ли проводиться раскопки в настоящее время или захоронение законсервируют до весны. Пока место ценной находки охраняется сотрудниками полиции.

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