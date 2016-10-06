В Сысерти обокрали храм
6 октября 2016, 16:14 [ «АН-Екатеринбург» ]
В ночь с 2 на 3 октября в Сысерти было совершено ограбление православного прихода. Под покровом темноты неизвестные проникли в храм через окно и унесли серебряные изделия и пожертвования прихожан в размере 50 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.
В полицию обратился протоиерей Прихода во имя Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили в храме следы крови. В ходе опроса свидетелей выяснилось, что накануне храм посещали двое подозрительных молодых людей. Их удалось опознать после просмотра картотеки ранее судимых за аналогичные преступления граждан.
Злоумышленниками, ограбившими приход, оказались молодые люди 18 и 19 лет. Они сознались в преступлении. Храм показался им легким местом для наживы. Серебряные вещи ребята спрятали в тайнике, а вот деньги уже успели потратить на развлечения в Екатеринбурге. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».