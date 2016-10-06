У жительницы Кирово-Чепецка из-за долга арестовали таксу

В прошлом месяце женщина, будучи в гостях, решила немного выпить. Затем в ее голову пришла «светлая идея»: обокрасть хозяев. Она присвоила восемь тысяч рублей. Хозяева квартиры заявили об этом в полицию.

Было возбуждено уголовное дело. Чепчанка, видимо, отказалась, возвращать деньги, и тогда на ее имущество был наложен арест. Причем под него попала и собака должницы — такса. Если женщина не изыщет средства, таксу продадут, чтобы хоть как-то компенсировать ущерб потерпевшей стороне.

Кстати, это не первый случай, когда судебные приставы грозятся за долги забрать домашних любимцев: в Кемеровской области был наложен арест на сфинкса, в Архангельской области - на чау-чау, в Иркутской области — на трех собак: двух мопсов и французского бульдога (животных оценили в 10 тысяч рублей и продали одним лотом).

Собаку обычно в этом случае оставляют на ответственное хранение владельцу.

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