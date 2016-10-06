Пойманный на границе американец признался, что его так влекло в Сибирь

29-летний гражданин США Хулио Прието, задержанный пограничниками при попытке незаконным образом попасть на территорию России, рассказал, что заставило его пойти на такие меры.

По словам американца, которому теперь грозит тюремное заключение сроком до двух лет, рассказал, что приехал в Россию за “лучшей жизнью”. В одном из городов американец рассчитывал найти работу. Однако на территорию Российской Федерации без визы его не пустили, и тогда он предпринял попытку перейти границу незаконным путем, что успехом не увенчалось.

Прието является уроженцем штата Колорадо, а в Сибирь добирался аж из Казахстана. Для разговора с ним пришлось пригласить представителя американского посольства.

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