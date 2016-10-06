13 лет строгача и 500 тысяч штрафа получил челябинец за 13 кг героина

Житель Челябинской области приобрел около 13 килограмм героина, чтобы реализовать его более мелкими партиями. При перевозке наркотиков он был задержан с поличным специалистами управления ФСБ.









Ближайшие 13 лет он проведет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему нужно будет выплатить штраф в размере полмиллиона рублей.