Погибшая в кипятке кировчанка ждала помощи час

Найденная вчера спасателями дома мёртвой в луже кипятка 27-летняя кировчанка кричала примерно час, пока помощь добиралась до неё, утверждают соседи погибшей, которые услышали крики и вызвали участкового.

По выяснившимся подробностям, полицейский отказался взламывать дверь, ссылаясь на отсутствие полномочий. Пока вызывали спасателей, пока решали, как проникнуть в квартиру и, наконец, добрались до пострадавшей, крики затихли. Помощь прибыла слишком поздно: пульса у девушки уже не было.

Следственный комитет проводит проверку по обстоятельствам её гибели. До сих пор непонятно, например, почему погибшая не выбежала из туалета, где её накрыло горячей водой из лопнувшей трубы. В ТСЖ-12, обслуживающем дом, отрицают свою вину, утверждая, что заявления об аварийном состоянии трубы от жильцов не было. Так или иначе, но человека нет, а пятилетняя дочь погибшей осталась сиротой.

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