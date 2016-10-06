Американца обвиняют в незаконном проникновении на территорию России

На российско-казахстанской границе был задержан гражданин США при попытке проникнуть на территорию России в обход пропускного пункта.

Как стало известно, американец ехал в Россию из Казахстана. Однако на пограничном пункте пропуска в Новосибирской области ему было отказано в праве въезда в связи отсутствием соответствующего разрешения. Тогда гражданин Соединенных Штатов попытался пересечь границу, минуя пропускной пункт, за что и был задержан сотрудниками пограничной службы.

Свою вину подозреваемый признал полностью. В данный момент он заключен под стражу, против него было возбуждено уголовное дело.

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