В Кирове ищут юношу, который украл женскую одежду из ячейки в магазине

Правда, не совсем ясно, намеренно ли он взял чужое, или просто перепутал шкафчики, в которые посетители продуктовых магазинов оставляют вещи. На видео видно, как молодой человек складывает ячейку желтый пакет.

Через несколько минут он возвращается с упаковкой одноразовых тарелок, но открывает уже не свой шкафчик, а соседний. Причем видно, что ключ с трудом поворачивается в замке и юноше приходится прилагать усилия. Через некоторое время дверка открывается, молодой человек забирает совершенно другой пакет и как ни в чем не бывало уходит.

Вскоре пропажу обнаруживает хозяйка сумки. По ее словам, в пакете находилась женская одежда: серое платье, кардиган и ремень. Девушка оценила нанесенный ущерб в 2 тысячи рублей.

Приметы юноши: светловолосый, на вид 20-23 года, рост до 175 см.

Всем, кто опознал его на фото, просьба позвонить по тел.: 8-962-892-64-84 или 56-60-20.

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