В Котельниче обманули ювелирный магазин почти на 100 тысяч рублей

На днях в полицию города Котельнича Котельничского района обратился владелец одного из ювелирных магазинов районного центра. Он сообщил, что к нему в салон пришел мужчина и сказал, что хочет сдать золото.

Неизвестный достал массивную цепочку и браслет. Продавцы проверили, настоящий ли это металл. Оказалось, действительно, ювелирные украшения состоят из чистого золота. Из кассы мужчине было выдано чуть больше 98 тысяч рублей.

Позже продавцы еще раз решили осмотреть цепочку и браслет — и усомнились в том, что они сделаны из драгметала. Полицейские выяснили, что мошенник в процессе обмена украшений на деньги подменил настоящее золото на дешевую бижутерию.

Возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

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