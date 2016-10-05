Контрабандисты в Крыму удивляют пограничников своей хитростью

Контрабандисты проявляют все большую хитрость и изворотливость, чтобы доставить в Россию санкционные продукты, в том числе и украинского производства. Теперь сотрудники таможни вынуждены по нескольку раз досматривать вызывающий подозрение объект.

По сообщению "АН-Крым", контрабандисты пытаются провезти санкционные продукты, изобретая все новые и новые способы. Так, незаконный груз может прятаться в любых полых частях транспортного средства - от дверей до подфарников. Кроме того, контрабандисты придумали способ доставлять груз автобусами из Краснодара. В этих случаях водителю просто передаются сумки, которые он должен отдать по прибытии.

Крымское управление Росссельхознадзора сообщает, что с начала года был предотвращен ввоз в республику 19 партий незаконного груза. Всего было уничтожено более пяти с половиной тонн санкционных продуктов питания, по большей части колбасных изделий и сыров.

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