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В самолете украли два килограмма наличных

5 октября 2016, 12:51 [ «АН-онлайн» ]

В самолете украли два килограмма наличных
Фото:pixabay.com

Сотрудники аэропорта Домодедово обнаружили пропажу крупной суммы денег, предназначавшихся российскому банку. Груз, отправленный таджикистанским банком “Эсхата”, летел из Душанбе в российскую столицу.

Шесть мешков рублевых купюр разного номинала были отправлены банку “Новиком” при посредничестве фирмы, предоставляющей инкассаторские услуги. Однако в аэропорту было обнаружено, что один из мешков вскрыт. Путем взвешивания было установлено,что из вскрытого мешка исчезли два килограмма наличных.

Точная сумма украденных денег в данный момент пока не известна. Ценный груз был помещен в грузовой склад аэропорта. Правоохранительные органы проводят проверку.

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