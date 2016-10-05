Кондуктора подозревают в избиении пассажирки из-за проездного билета

В Санкт-Петербурге пассажиры автобуса №88 стали свидетелями конфликта между одной из пассажирок и кондуктором, который стал причиной полученного девушкой сотрясения мозга.

Как сообщает Life, кондуктор потребовала от пассажирки предъявить документ, подтверждающий инвалидность, потому что проездной билет не сработал. Поскольку документа при себе у девушки не оказалось, кондуктор схватила девушку за волосы и потащила к выходу из автобуса. Пассажирка, которая на самом деле является инвалидом, получила черепно-мозговую травму.

Однако кондуктор отрицает свою вину. Она утверждает, что девушка при просьбе предъявить документ стала вести себя неадекватно, так что на сторону кондуктора встали другие пассажиры. Один из сидевших рядом мужчин нанес девушке травмы и вытолкал из автобуса.

В данный момент по факту произошедшего проводится проверка.

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