На паром в Керчи на большой скорости въехал автомобиль

На керченской паромной переправе минувшей ночью произошел инцидент. Двое мужчин на автомобиле Lada Priora ворвались на паром, минуя очередь.

Нарушители не пожелали ждать своей очереди и решили попасть на паром вопреки правилам. Регулировщики и сотрудники охраны переправы были проигнорированы, так же как и скопившаяся очередь, которую нарушители попросту объехали.

Как сообщает "АН-Керчь", Priora ворвалась на паром на большой скорости. Тем не менее инцидент удалось уладить без привлечения сотрудников правоохранительных органов. После долгих уговоров нарушители все же согласились покинуть паром. Сообщается, что водитель автомобиля и его пассажир были восточной внешности.

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